NIC da GNR de Gouveia desmantela rede de tráfico de droga em Oliveira do Hospital

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Gouveia deteve quatro pessoas por tráfico de droga no concelho de Oliveira do Hospital.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, os suspeitos, dois homens e duas mulheres com idades compreendidas entre os 28 e 38 anos, foram detidos na passada quarta-feira no âmbito de uma investigação que decorria desde 2017. «Foi possível apurar que os suspeitos atuavam em rede, fornecendo produto estupefaciente para toda a zona Centro do país», refere a GNR, em comunicado.

Os militares do NIC deram cumprimento a quatro mandados de detenção e sete mandados de busca naquela localidade, que culminaram na apreensão de 2.000 doses de cannabis, 168 doses de haxixe, 46 pés de cannabis, 33 sementes de cannabis, 11 munições, três viaturas e 9.095 euros em dinheiro.

Os detidos, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Coimbra esta sexta-feira.