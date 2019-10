Congresso Internacional de Animação Sociocultural no fim de semana na Guarda

O grande auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG) recebe este fim de semana os trabalhos do XXIXº Congresso Internacional de Animação Sociocultural, organizado pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural.

Segundo os promotores, o encontro deverá reunir cerca de 300 participantes, entre estudantes, profissionais de animação sociocultural e outros profissionais que, no desenvolvimento das suas atividades, utilizam técnicas de animação sociocultural. O congresso tem com tema “Construindo o Futuro” e conta com os apoios do município da Guarda, do IPG e da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas.