Sofia Gralha expõe no Museu da Guarda

Intitulada “Boost Design”, a exposição de Sofia Gralha patente no Museu da Guarda é o resultado da componente projetual da sua dissertação “Dimensão política do design de comunicação – uma exploração prática”, desenvolvida, com orientação de Sofia Gonçalves, no âmbito do Mestrado de Design de Comunicação e Novos Media na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

A mostra apresenta uma série de termos associados à temática, bem como a sua definição, as suas diferentes aceções e a coletânea de 12 posters criados numa ação de sensibilização, através da interpretação dos dados recolhidos num inquérito sobre a responsabilidade social e profissional, o(s) propósito(s), o(s) processo(s), os valores e as escolhas éticas dos designers de comunicação portugueses.