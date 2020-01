Mêda: O que vai fazer a Câmara em 2020

Já são conhecidos os projetos e investimentos prioritários do município da Mêda para 2020.

De acordo com informação disponibilizada pela autarquia presidida por Anselmo Sousa, o orçamento é de 14,7 milhões de euros e entre as principais iniciativas agendadas está a construção da Barragem Hidroagrícola da Coriscada, um investimento inserido na “Estratégia para o Regadio Público 2014-2020” do Ministério da Agricultura. A obra representará um investimento de 14 milhões de euros, sendo que a respetiva candidatura está em fase de apreciação. Na sede do concelho, a Câmara vai iniciar a execução do PARU – Plano de Ação de Reabilitação Urbana, que prevê «uma profunda requalificação» do centro histórico num investimento global de 580 mil euros. Está ainda previsto a construção da nova Área de Acolhimento Empresarial, junto à cidade, nas freguesias o município vai dar continuidade à reabilitação de infraestruturas, arruamentos e equipamentos. O destaque vai para a requalificação da ligação do Rabaçal à Estrada Nacional 102.