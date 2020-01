Um veículo pesado de mercadorias despistou-se esta manhã na estrada N18, à saída da freguesia de Gaia, no concelho de Belmonte, pouco depos das 9 horas da manhã.

O condutor ficou apenas com ferimentos ligeiros. As causas estão ainda por apurar, mas tudo indica que o despiste teve origem em alguma substância derramada no asfalto, que fez com que o condutor perdesse o controlo do veículo.



As autoridades já foram chamadas ao local.