Mais de mil doses de cocaína apreendidas em Paranhos da Beira

A GNR apreendeu em Paranhos da Beira (Seia) 1.008 doses de cocaína e deteve um homem de 28 anos por tráfico de droga.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção foi concretização por uma patrulha do posto local na passada quarta-feira durante uma fiscalização rodoviária. «Apercebendo-se que o condutor estaria com um comportamento nervoso e questionado pelos militares se trazia consigo algo ilícito, este entregou voluntariamente um saco com 533 doses de cocaína», adiantou a GNR em comunicado. Diligências policiais posteriores culminaram numa busca domiciliária, da qual resultou a apreensão de 2.400 euros em numerário, 475 doses de cocaína, uma soqueira com faca de abertura automática, um bastão extensível e uma balança de precisão, acrescentou a GNR. Esta ação contou com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal de Gouveia. O detido foi presente ao juiz do Tribunal Judicial de Seia na quinta-feira.