Futebol suspenso por tempo indeterminado

Todas as competições distritais foram suspensas pela Associação de Futebol da Guarda até dia 28, de acordo com as orientações da Direção-Geral de Saúde e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para evitar a propagação do Covid-19.

A decisão foi anunciada na passada quarta-feira e teve efeitos nas jornadas 19 e 20 do campeonato da Iª Divisão, numa eliminatória da Taça da IIª Divisão e na jornada 11ª do campeonato secundário. As provas dos escalões de formação de futebol e futsal, de escolas de futebol e futsal (benjamins, traquinas e petizes) e os encontros das competições de futsal foram igualmente adiadas, declarou a AF Guarda em comunicado. Também a atividade das seleções distritais de futebol e futsal está suspensa, tal como as formações e as visitas técnicas agendadas. «A direção da AF Guarda continuará a monitorizar a situação, de acordo com as normas emanadas pelo Grupo de Emergência da FPF e pelas autoridades de saúde, podendo vir a rever, ampliar ou reduzir as medidas agora implementadas», refere ainda a associação. A medida vigora também para as competições da AF Castelo Branco.

Também o futebol profissional está suspenso por tempo indeterminado, decretou a Liga Portuguesa, numa decisão que afeta o Sp. Covilhã, que milita na IIª Liga. O mesmo acontece no Campeonato de Portugal, prova semiprofissional sob a égide da FPF, onde milita o Ginásio Figueirense, de Figueira de Castelo Rodrigo.