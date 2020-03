Hortense Martins perde imunidade parlamentar

A Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados, aprovou, no passado dia 11 de março, um parecer que autoriza o levantamento da imunidade parlamentar à deputada socialista Hortense Martins. Desta forma a albicastrense pode responder no processo judicial relativo a um subsídio de 171 mil euros obtido em 2010, para a construção de um “Centro de Lazer e Turismo Gastronómico” que já estava aberto há dois anos. Mais tarde, em 2013, a esposa do atual autarca de Castelo Branco, Luís Correia, obteve mais 105 mil euros para uma unidade de turismo que também já estava a funcionar à data da aprovação da respectiva candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural (Proder).

A Assembleia da República teve mesmo de aceder a que a deputada seja ouvida, pois estão em causa crimes que podem envolver penas de até oito anos (um deles por falsificação de documentos). Acima de três anos o levantamento da imunidade é automático.