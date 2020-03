Confirmado primeiro caso de guardense com coronavírus na ULS

Foi confirmado esta terça-feira o primeiro caso de um doente da cidade da Guarda infetado com coronavírus. Trata-se de um empresário que esteve no estrangeiro nas últimas semanas e encontra-se internado na zona de isolamento do Hospital Sousa Martins, apurou O INTERIOR.

O Laboratório de Patologia Clínica da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda confirmou ainda mais um caso de infeção por Covid-19. Trata-se de uma mulher originária do concelho de Aguiar da Beira e que também está internada na Guarda. Com estas duas situações, são já cinco os doentes com coronavírus internados no Sousa Martins.