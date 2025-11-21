Já abriu a 15ª edição ExpoMêda-Feira de Atividades Económicas

O certame decorre na Nave de Exposições da cidade e reúne diversas áreas de atividade com destaque para o comércio, indústria, artesanato, produtos endógenos, vinhos, entre outros.

A iniciativa é organizada pelo município e conta com a participação de expositores do concelho e da região. No cartaz musical, esta sexta-feira, o destaque vai para os Marotos da Concertina, Quim das Remisturas e DJ O Poeta. Amanhã atuam os Sons do Minho, Arrebimba o Malho e DJ White. No último dia da ExpoMêda, domingo, realiza-se o festival cultural “Douro Superior com Vida e Movimento”. No corte da fita esteve o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro. Com uma programação diversificada, a ExpoMêda «reafirma-se no fortalecimento da economia local», destacando-se como um espaço de «promoção e valorização» dos produtos da região, sublinhou o presidente da autarquia, César Figueiredo.