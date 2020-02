Fornos de Algodres: Plataforma da “Escola Virtual” alargada a todos os alunos do 1º ciclo

A Câmara de Fornos de Algodres distribuiu licenças digitais da “Escola Virtual da Porto Editora” a todas as crianças do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública do concelho.

Segundo a autarquia, que também ofereceu 10 computadores portáteis à escola do 1º Ciclo da sede do município, este serviço educativo é «uma plataforma digital que disponibiliza um conjunto diversificado de ferramentas, conteúdos e recursos multimédia que contribuem não só para a melhoria da qualidade da aprendizagem, mas também para a adaptação das crianças a um novo mundo, claramente marcado pela revolução tecnológica na educação».