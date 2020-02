Ex-dirigente e antigo membro fundador do partido Livre, André Barata, afirma não concordar com a retirada de confiança política a Joacine Katar Moreira, ação que diz «atentar contra a própria natureza do partido» .

O partido Livre decidiu retirar a confiança política à sua deputada única Joacine Katar Moreira. A decisão foi aprovada esta sexta-feira, na assembleia extraordinária convocada pelos novos órgãos eleitos em congresso. Esta decisão faz com que o partido perca a sua representação parlamentar, pelo facto de a deputada não renunciar ao lugar para o qual foi eleita.

Na opinião de André Barata, docente da Universidade da Beira Interior que fez parte da fundação do Livre, esta decisão do partido «é um erro» pois leva a que esteja a «atentar contra a sua própria natureza» de um «partido aberto». Segundo o investigador «ao cortar a confiança política à deputada eleita, o Livre está a falhar aos eleitores» pois não é possível ao partido «avaliar se estes estão ou não satisfeitos com a deputada».

André Barata, que já não se encontra associado ao Livre, assegura ainda que «retirar a confiança à deputada JKM no momento em que ela é mais assediada por ataques racistas e xenófobos é, no mínimo, uma total perda do sentido das prioridades políticas e um egoísmo político desconcertante».

Apesar de confessar discordar com muitas afirmações proferidas por Joacine, o investigador não considera que estas sejam motivo para romper o compromisso do partido com os eleitores. «Os princípios do Livre pressupunham que outros estilos surgissem» e, por isso, «este desafio não podia ter tido este desenlace», lamenta o ex-dirigente.