Embaixador da Áustria visitou Agrupamento de Escolas de Trancoso

Robert Zischg, embaixador da Áustria em Portugal, visitou Trancoso na passada sexta-feira, a convite do Agrupamento de Escolas local e da Cáritas Diocesana de Lamego.

O diplomata foi recebido na Câmara e visitou a Escola Secundária Gonçalo Anes Bandarra, onde inaugurou a exposição “Crianças Austríacas da Cáritas em Portugal”. Coorganizada pela Cáritas Portuguesa e pela Embaixada da Áustria em Portugal, a mostra evoca o apelo da Cáritas austríaca, em 1947, para os países neutros europeus acolherem as suas crianças, que morriam de fome e viviam na miséria em consequência da IIª Guerra Mundial. Nessa altura Portugal acolheu, através da Cáritas, cerca de 5.500 crianças, duas das quais estiveram em Trancoso. Na abertura da exposição, Armando Neves, diretor do Agrupamento, recordou que «promover atividades de desenvolvimento de valores de liberdade, tolerância, responsabilidade, solidariedade, partilha e excelência é uma das finalidades do Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas de Trancoso».

A escola inaugurou também outra mostra, intitulada “Do Holocausto na Europa aos Refugiados dos Século XX e XXI” composta por vários painéis com fotos do Holocausto, pertencentes à Associação de Professores de História (APH), e por trabalhos dos alunos do 9º ano relativos a direitos humanos, racismo, xenofobia, fugas de guerra e outras formas de violência. Na sua intervenção, Robert Zischg declarou que «a História tem a responsabilidade de manter viva estas lembranças para que o mundo seja melhor» e recordou a importância da solidariedade portuguesa para com o povo austríaco. No entanto, o diplomata alertou que o mundo enfrenta hoje desafios «imensamente difíceis, pois o futuro nesta sociedade tecnológica exige ajustamentos enormes para fazer face a inesperadas mudanças».

Após a receção na escola, a comitiva, que incluiu o presidente da Câmara de Trancoso, Amílcar Salvador; o Bispo da Guarda, D. Manuel Felício; e a presidente da Cáritas de Lamego, Isabel Mirandela; participou numa conferência no Convento de S. Francisco, intitulada “Crianças Austríacas da Cáritas em Portugal”. Os oradores foram Robert Zischg e Sofia Miranda, cuja família acolheu uma criança em Lamego. Houve ainda um vídeo-testemunho de Margarida Peixoto.