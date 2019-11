Quiel já abriu na Guarda

Foi hoje inaugurada a Quiel Cash & Carry da Guarda. A nova loja grossista do grupo A. Ezequiel representa um investimento de cerca de um milhão de euros e criou 10 novos postos de trabalho. Este será «o único Cash & Carry grossista do distrito da Guarda», segundo afirmou António Ezequiel na inauguração do espaço situado junto à VICEG, entre a saída do Bairro do Pinheiro e o In Retail Park.

Durante a cerimónia, o empresário recordou que «esta é uma aposta forte para atingirmos a liderança do setor» na Beira Interior. António Ezequiel acrescentou ainda que, «com este investimento, pretendemos estar mais próximo dos clientes que a empresa tem na Guarda» e no distrito. Na presença de «muitos clientes, fornecedores, amigos» e

entidades, o empresário anunciou que durante o próximo ano irá abrir um novo Cash & Carry na Covilhã e «estamos a projetar a abertura de mais dois» posteriormente «em outras duas cidades da região».

Em representação da Câmara da Guarda, Sérgio Costa congratulou-se «pelo investimento e criação de novos empregos na cidade» e recordou que a autarquia «está aberta a todos os empreendedores que pretendam aqui investir». O Vice-Presidente da Câmara guardense aproveitou para revelar que «em breve a PLIE estará toda ocupada com empresas instaladas ou que neste momento estão ainda em fase de projeto» e que, neste momento, já estará a ser estudada a implementação da «segunda fase da Plataforma Logística para podermos receber mais empresas».