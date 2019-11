NERNATAL promove apoio ao comércio local

Pelo segundo ano consecutivo, o NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda promove a NERNATAL, iniciativa de dinamização e divulgação de lojas e restaurantes da Guarda a partir deste sábado e até 31 de dezembro.

Este ano mais de 85 comerciantes estarão abrangidos, estando a ação alargada ao município de Figueira de Castelo Rodrigo. A grande aposta será a divulgação das lojas e restaurantes locais «através da utilização de diferentes meios e suportes», de acordo com a organização, que pretende «premiar os clientes que efetuem compras nos estabelecimentos aderentes». Está programado o tradicional sorteio de Natal, com a oferta de quatro prémios (uma bicicleta elétrica, um portátil, um eletrodoméstico e um fim de semana). Entre as novidades destaque também para a ação “Rua Co(m) Vida”, que proporcionará animação de rua junto a lojas e restaurantes aderentes, e ainda o “Roteiro Gastronómico” para promover produtos e gastronomia regionais. O NERNATAL 2019 é promovido em parceria com os municípios de Figueira de Castelo Rodrigo e Guarda.