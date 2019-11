Feirense vence Sp. Covilhã no Santos Pinto

O Feirense veio à Covilhã esta sexta-feira infligir a terceira derrota da época do Sporting local.

Em jogo da 11ª jornada da IIª Liga, os fogaceiros, agora orientados por Filó, ex-técncio dos serranos, venceram 2-1 e puseram travão nas aspirações dos comandados de Ricardo Soares. O golo dos locais foi marcado aos 27′, por Adriano Castanheira (na foto).

Com este resultado, o Sp. Covilhã ocupa o quarto lugar da geral com 20 pontos, mas à condição, uma vez que a jornada prossegue no fim de semana. Na terça-feira, os covilhanenses recebem o Benfica para a Taça da Liga.