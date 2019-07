Drift regressa a Pinhel em Agosto

O quarto ano da competição de Drift pinhelense, organizada pelo Clube Escape Livre e Câmara Municipal de Pinhel, regressa no próximo mês à Cidade Falcão.

O evento da terceira prova do Campeonato de Portugal de Drift 2019, que integra também a Segunda Taça Internacional de Drift, tem data marcada para 24 e 25 de agosto e contará com a presença de dois pilotos suíços, dois espanhóis e dois franceses, na sua vertente internacional. Este ano as provas acontecerão com «segurança reforçada» e «melhores condições para público e pilotos», assegurou Luís Celínio, Presidente do Clube Escape Livre, durante a sessão de apresentação da competição, que decorreu esta tarde no Intermarché/ Roady da Guarda.

Pela segunda vez consecutiva, o piloto Rui Pinto é o embaixador da competição que afirma ser «muito bem organizada, bem promovida e com a maior audiência».