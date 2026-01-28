Circulação lenta na A25, no sentido Vilar Formoso-Guarda, após via ter sido cortada durante duas horas por causa da neve

A circulação na autoestrada A25, no sentido Vilar Formoso-Guarda, está condicionada e a fazer-se muito lentamente após a via ter estado cortada devido à neve entre as 7 e as 9 horas da manhã desta quarta-feira devido à neve.

«A autoestrada já reabriu, mas há uma longa fila de camiões parados e vai demorar algum tempo até a circulação ficar normalizada”, disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela a O INTERIOR.

A ciruclação no sentido Guarda-Vilar Formoso não foi afetada pela queda de neve.

No distrito da Guarda, além da neve, a depressão Kristin causou ainda quedas de árvores, sobretudo no concelho de Seia. Houve também quedas de árvores nos municípios da Covilhã e Fundão.

Foto João Carlos