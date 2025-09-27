Ciclone Gabrielle aproxima-se do continente com chuva e vento forte

A tempestade Gabrielle chega este sábado a Portugal continental com chuva forte, trovoadas e rajadas de vento que podem atingir os 100 km/h.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu muito nublado a partir da tarde deste sábado, com possibilidade de precipitação no final do dia e durante a madrugada de domingo.

Nas terras altas o vento poderá soprar com rajadas até 80 km/h, sobretudo ao fim da tarde e noite, acompanhadas por uma descida das temperaturas máximas.