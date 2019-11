Câmara de Belmonte quer premiar bolo característico do concelho

O município de Belmonte lançou um concurso para a criação de um doce característico do concelho.

As inscrições decorrem até 7 de janeiro, são gratuitas, e podem se feitas a título individual ou em grupo. O bolo concorrente pode ser doce ou salgado e deve usar obrigatoriamente na sua constituição produtos endógenos do concelho. Para apurar o vencedor, o júri terá em conta a originalidade, degustação, apresentação, viabilidade de produção e condições de preservação. O melhor “Bolo de Belmonte” terá direito a um prémio monetário de 1.000 euros. Segundo a Câmara presidida por António Dias Rocha, «a gastronomia constitui-se cada vez mais como um importante atrativo turístico-cultural de um local como contribui para a valorização da sua identidade, história, património e recursos endógenos». Mais informações e inscrições através do email cultura@cm-belmonte.pt.