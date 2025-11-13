Beiras e Serra da Estrela promove-se na INTUR

A Comunidade Intermunicipal da Região Beiras e Serra da Estrela (CIMRBSE) volta a marcar presença na 28ª INTUR – Feira Internacional do Turismo de Interior, que vai decorrer em Valladolid (Espanha) de sexta-feira a domingo.

O evento, considerado um dos mais relevantes certames ibéricos dedicados à valorização dos territórios do interior, reúne anualmente profissionais do setor, entidades públicas e privadas e visitantes de toda a Península Ibérica, sendo «uma oportunidade privilegiada para dar a conhecer a autenticidade, a diversidade e a excelência da oferta turística» da CIMRBSE. A Comunidade Intermunicipal participa com um stand que vai divulgar as potencialidades e os recursos dos 15 concelhos que a constituem, apresentando produtos endógenos, eventos emblemáticos, experiências de turismo de natureza e de montanha, e o vasto património histórico e cultural da região.

«A proximidade geográfica entre a Região Beiras e Serra da Estrela e Valladolid – pouco mais de duas horas de viagem – reforça a relevância da presença da CIMRBSE na INTUR 2025. Esta curta distância traduz-se numa oportunidade estratégica para promover o território junto de um público espanhol que se encontra próximo e que representa um mercado com grande potencial de visita e investimento, fortalecendo as ligações transfronteiriças e a cooperação entre regiões vizinhas», reforça a entidade sediada na Guarda.