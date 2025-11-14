A autarquia de Fornos de Algodres está a vencer azeitona, em hasta pública, de dois lotes de olivais, nomeadamente, o Olival da Vinha e o Olival dos Pombais (junto à Capela da N.ª Sr.ª da Graça).
O preço base de licitação é de 50 euros, e as propostas devem ser apresentadas até dia 13, quinta-feira, pelas 14h30 no Gabinete de Apoio ao Presidente. A abertura das propostas vai ser aberta nesse mesmo dia, pelas 15 horas no edifício dos Paços do Concelho.
Autarquia de Fornos de Algodres vende azeitona em hasta pública
Décima edição do Beira Interior – Vinhos & Sabores vai decorrer de 21 a 23 de novembro no Centro Logístico da “cidade-falcão”
A autarquia de Fornos de Algodres está a vencer azeitona, em hasta pública, de dois lotes de olivais, nomeadamente, o Olival da Vinha e o Olival dos Pombais (junto à Capela da N.ª Sr.ª da Graça).
Deixe comentário