Autarquia de Fornos de Algodres vende azeitona em hasta pública

A autarquia de Fornos de Algodres está a vencer azeitona, em hasta pública, de dois lotes de olivais, nomeadamente, o Olival da Vinha e o Olival dos Pombais (junto à Capela da N.ª Sr.ª da Graça).

O preço base de licitação é de 50 euros, e as propostas devem ser apresentadas até dia 13, quinta-feira, pelas 14h30 no Gabinete de Apoio ao Presidente. A abertura das propostas vai ser aberta nesse mesmo dia, pelas 15 horas no edifício dos Paços do Concelho.