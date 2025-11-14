Região

Autarquia de Fornos de Algodres vende azeitona em hasta pública

14 Novembro, 2025
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Escrito por ointerior

Décima edição do Beira Interior – Vinhos & Sabores vai decorrer de 21 a 23 de novembro no Centro Logístico da “cidade-falcão”

A autarquia de Fornos de Algodres está a vencer azeitona, em hasta pública, de dois lotes de olivais, nomeadamente, o Olival da Vinha e o Olival dos Pombais (junto à Capela da N.ª Sr.ª da Graça).
O preço base de licitação é de 50 euros, e as propostas devem ser apresentadas até dia 13, quinta-feira, pelas 14h30 no Gabinete de Apoio ao Presidente. A abertura das propostas vai ser aberta nesse mesmo dia, pelas 15 horas no edifício dos Paços do Concelho.

Sobre o autor

ointerior

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom