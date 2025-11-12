Associação Sara Carreira organiza Jantar de Gala Solidário este sábado em Viseu

Na próxima sexta-feira (14), a partir das 20h30, a Associação Sara Carreira vai realizar um Jantar de Gala Solidário no Hotel Montebelo, em Viseu. O momento vai contar com uma atuação intimista de Tony Carreira, num ambiente «emocionante e inspirador».

No final da noite realiza-se um leilão solidário, cujas receitas revertem para os projetos da Associação Sara Carreira, que apoia jovens (entre os 12 e os 21 anos) na concretização dos seus sonhos através de bolsas de estudo.

O evento é organizado pelo Grupo Visabeira e vai contar com apresentação das colaboradoras da Rádio Altitude, Diana Rodrigues e Sofia Pereira. Os interessados em participar neste jantar solidário e de homenagem devem adquirir os seus bilhetes no Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa, sendo os lugares limitados.