Eram os favoritos à partida e confirmaram, no domingo, a conquista da Taça de Portugal de Enduro no BikePark do Cadafaz/Rapa, em Celorico da Beira.
No setor masculino, o madeirense Jimmy Silva (Caniço Riders-Invermaque) alinhou já com o título garantido, dada a ausência do companheiro de equipa Matias Camacho, e, mesmo assim, não deixou os créditos por mãos alheias, tendo terminado com quase dois minutos de vantagem sobre a concorrência. Em elites feminina, a vitória foi para Ana Leite (AXPO Team Vila do Conde), com 12 segundos de vantagem sobre a veterana Maaris Meier (SAGIPER/NSCP Mortágua). Quanto à luta nas bicicletas com assistência elétrica (E-Bike), o triunfo no Cadafaz/Rapa foi para Tiago Ladeira (Miranda Factory Team) e valeu-lhe a Taça de Portugal de E-Enduro com 600 pontos, mais 20 do que o guardense Afonso Pinto (JR87 Racing Team-ADC Alfarazes-Guarda), que foi segundo classificado no domingo. Melhor sorte teve o colega de equipa João Rodrigues, que venceu a Taça de Portugal de E-Enduro no escalão de Master 35.
Jimmy Silva e Ana Leite conquista Taça de Portugal de Enduro no Cadafaz
