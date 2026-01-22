AMCB realiza reunião de trabalhos para Estratégia Territorial BIN-SAL 2030

A Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) promoveu, no passado dia 15, em Belmonte, uma reunião de trabalho dedicada ao reforço da cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha, com foco nos territórios das Beiras e Serra da Estrela e na província de Salamanca.

O encontro contou com a participação da Diputación de Salamanca, bem como de Associações de Desenvolvimento Local (ADL) e de entidades técnicas dos dois lados da fronteira. A reunião marcou o arranque formal do processo de elaboração do Plano Estratégico Territorial BIN-SAL 2030, que pretende responder de forma integrada aos principais desafios da região, nomeadamente o envelhecimento demográfico, a perda de população, as limitações de mobilidade e acessibilidade, a necessidade de valorização económica dos recursos endógenos, a gestão conjunta dos riscos naturais e a promoção de um desenvolvimento sustentável e resiliente.

Durante os trabalhos, foi consensualizada a importância de avançar com um modelo de governação colaborativa, assente na articulação entre entidades públicas, tecido associativo, agentes económicos, universidades e centros de conhecimento, garantindo que a estratégia a desenvolver seja realista, operacional e alinhada com as prioridades europeias para os territórios de baixa densidade.

Está prevista a realização de várias mesas de trabalho temáticas, envolvendo “stakeholders” dos dois lados da fronteira para aprofundar áreas-chave como a coesão territorial e serviços públicos partilhados, mobilidade e conectividade transfronteiriça, desenvolvimento económico, agricultura e agroindústria, turismo sustentável e património cultural, gestão florestal, biodiversidade e adaptação às alterações climáticas e inovação, conhecimento e capacitação territorial Para Carlos Santos, diretor-geral da AMCB, o Plano Estratégico BIN-SAL 2030 é «um instrumento estruturante de médio e longo prazo, capaz de orientar políticas públicas, apoiar futuras candidaturas a programas europeus e reforçar a cooperação institucional entre Portugal e Espanha, contribuindo para um território mais competitivo, coeso e sustentável».