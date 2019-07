Alunos de Medicina fazem voluntariado em Fornos de Algodres

Cerca de três dezenas de alunos do curso de Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas do Instituto Abel Salazar, do Porto, iniciaram esta terça-feira uma ação de voluntariado no concelho de Fornos de Algodres.

Promovida pela VOU – Associação de Voluntariado Universitário, com sede naquele instituto, nesta iniciativa os estudantes irão realizar rastreios de glicemia, hipertensão e índice de massa corporal, entre outras atividades. A ação prolonga-se até domingo e insere-se numa parceria entre a Associação VOU e a Câmara de Fornos de Algodres.