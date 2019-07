O piloto Alexandre Borges foi o grande vencedor do Guarda Racing Days, que decorreu no último fim de semana. O automobilista da equipa nelense NelaSport, correu a bordo de um Semog Bravo, contra Manuel Correia obtendo 2:52.789 minutos na finalissíma. Manuel Correia concluiu a prova 11 segundos depois, com um tempo de 3:03.781. Na semi-final o vencedor conseguiu a marca de 2:49.978 minutos, um segundo a menos do que o concorrente Fernando Peres.