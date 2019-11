Almeida: Recriação de bodas reais animam Aldeia Histórica

A recriação das comemorações do casamento real de D. Maria Iª e de D. Pedro de Bragança é ponto de partida para a festa que vai animar Almeida na sexta-feira e no sábado.

O evento de animação faz parte do ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa” e é organizado pela Associação das Aldeias Históricas de Portugal e pelo município local. Denominada “Dona Maria, a Princesa, vai casar”, a iniciativa recria o casamento real, que decorreu na vila e Aldeia Histórica de Almeida, e inclui bailes de época, “workshops” de construção de fantoches, gastronomia, música, visitas guiadas temáticas e subidas de balão de ar quente «para contemplar, em todo o seu esplendor, o magnífico desenho poligonal das fortificações da Aldeia Histórica de Almeida». A organização refere que “Dona Maria, a Princesa, Vai Casar” é «uma forma muito divertida» de descobrir a Aldeia Histórica de Almeida e as suas origens, assim como os seus costumes e tradições.

Nessa época, a função militar e utilitária da praça-forte passou «para segundo plano, porque Almeida transformou-se num palco de demonstração do espetacular jogo barroco, dramático, sonoro, efémero e luminoso». A iniciativa é apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa” termina em Belmonte, de 27 a 30 de dezembro.