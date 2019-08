ADM Estrela promove sessões observação astronómica pelo distrito

A nitidez do céu na Beira Interior é o mote para observar os astros nas noites de Verão numa iniciativa da ADM Estrela.

Até dia 24 estão programadas várias sessões de observação astronómica noturna nos concelhos da Guarda, Pinhel, Penamacor, Sabugal e Manteigas. Esta sexta-feira, a atividade chega a Valhelhas, a partir das 22 horas. De acordo com a organização, «em cada local haverá uma apresentação oral com observação à vista do céu noturno, seguida de observação com recurso a equipamento específico – telescópio e binóculos».

Dependendo das condições atmosféricas, deverá ser possível «observar objetos astronómicos como planetas e as suas luas, enxames, galáxias vizinhas, assim como a Lua terrestre e as características da sua superfície», adianta a ADM Estrela.

Guarda (sábado), Pinhel (dia 9), Penhaforte (dia 10), Águas (dia 15), Sortelha (dia 17), Manteigas (dia 23 de agosto) e Aldeia do Bispo (dia 24) são outros locais deste roteiro inserido no programa “Ciência Viva no Verão”, desenvolvido em parceria com a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.