Piscina das Penhas da Saúde aberta ao público

(Foto: Marco Cristóvão)

A emblemática piscina das Penhas da Saúde já está de portas abertas. Inaugurada no passado domingo, a histórica estrutura volta a ser utilizada, após 20 anos de inatividade.

A piscina, que foi significativamente melhorada, aproveita a água da ribeira para o seu enchimento. O interior, pintado de preto, tem a particularidade de absorver o calor, fazendo com que a temperatura da água se mantenha mais elevada.

O bilhete diário custa quatro euros, enquanto meio dia requer o pagamento de três euros. Crianças até aos cinco anos têm direito a entrada gratuita, e até aos 12 pagam apenas metade do valor do bilhete. Os moradores da freguesia de Cortes do Meio, na Covilhã, são beneficiados com entrada livre nesta piscina, pelo facto de a junta desta freguesia ser a proprietária do espaço cedido para exploração.