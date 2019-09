267 operacionais e dez meios aéreos combatem dois fogos na Bendada e Algodres

Há dois fogos ativos na Bendada (Sabugal) e Algodres (Fornos de Algodres) que estão a mobilizar 267 operacionais, apoiados por 70 veículos e dez meios aéreos.

Em ambos os casos as chamas estão a progredir em zonas de mato e continuam por controlar. O incêndio de Algodres começou pelas 12h36 e é o que mais meios envolve no distrito da Guarda. Estão no terreno 138 bombeiros, 34 viaturas e sete meios aéreos.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 15h30 havia também 125 operacionais, 34 viaturas e três meios aéreos no combate ao fogo da Bendada, que deflagrou pelas 13h57.