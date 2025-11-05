Sérgio Costa conta com três vereadores a tempo inteiro na Câmara da Guarda

O novo executivo da Câmara da Guarda reuniu, pela primeira vez, esta quarta-feira e aprovou por unanimidade vários formalismos como regimento, a delegação de competências no presidente da autarquia e a fixação do terceiro vereador a tempo inteiro, também eleito pela coligação Pela Guarda – Nós, Cidadãos!/PPM.

Sérgio Costa deu também conhecimento da distribuição dos pelouros, sendo que o edil mantêm a supervisão das principais áreas, como o Apoio às Juntas de Freguesia e Associações; Participações Sociais; Comunicação e Relações Públicas; Auditoria, Controlo Interno e Controlo de Gestão; Obras Públicas; Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo; e a Divisão Financeira e Aprovisionamentos.

António Fernandes, nomeado vice-presidente do município, vai assumir os pelouros de Autoridade Sanitária Veterinária Municipal; Fiscalização Municipal; Proteção Civil; Recursos Humanos; Equipamentos; Planeamento; Gestão Urbanística e Florestas e Desenvolvimento Rural. Cláudia Guedes fica com a Educação, Intervenção Social e Juventude; Cultura; Turismo e Valorização do Território.

Informática e Modernização Administrativa: Mobilidade; Desporto e Saúde; Ambiente; Toponímia e Sistemas SIG, são os pelouros atribuídos a Rui Melo. Do executivo fazem ainda parte João Prata e Alexandra Isidro (PSD/CDS-PP/IL) e António Monteirinho (PS).

Sérgio Costa revelou ainda que vai manter António Júlio Aguiar como chefe de gabinete e António Mendes como adjunto. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR