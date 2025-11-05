Atletas da CERCIG conquistam 17 medalhas no Europeu de Kempo adaptado

A Escola de Kempo Adaptado da CERCIG, tutelada pela AEMA – Associação Ell-Cid Martial Arts Academy, da Guarda, conquistou 17 medalhas no Campeonato Europeu de Kempo Adaptado IKF 2025, que decorreu em Bolaños de Calatrava (Espanha), de 30 de outubro a 1 de novembro.

Integrados na seleção nacional, Emanuel Santinho e Rafael Dantas conseguiram duas medalhas de primeiro lugar e uma de terceiro, cada, enquanto Licínio Grenho e Ana Teresa garantiram uma medalha de primeiro lugar e duas de terceiro, cada, e João Garcia venceu uma medalha de primeiro lugar, uma de segundo e outra de terceiro. Por sua vez, Sérgio Martins conquistou uma medalha de segundo lugar e outra de terceiro. «Os seis atletas da CERCIG, que integraram a seleção nacional de kempo adaptado, representaram o país com enorme orgulho e dedicação. Vindos do interior de Portugal, mostraram ao continente que também na Guarda nascem verdadeiros guerreiros, capazes de competir com excelência, espírito de equipa e superação», realçou a instituição guardense numa nota enviada a O INTERIOR.

Desenvolvida em parceria com a AEMA e o apoio da Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo (FPLK), a modalidade é praticada na CERCIG há algum tempo como «poderosa ferramenta de inclusão, desenvolvimento pessoal e valorização das capacidades de cada atleta».