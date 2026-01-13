Ribau Esteves é o novo presidente da CCDRC

Ribau Esteves, antigo presidente das Câmaras de Aveiro e Ílhavo, é o novo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). As eleições decorreram esta segunda-feira. O social-democrata era candidato único, depois de um acordo entre PS e PSD.

Ribau Esteves foi eleito para um mandato de quatro anos, sucedendo a Isabel Damasceno. Em declarações à agência Lusa, o presidente da CCDRC destacou a «elevada participação do universo eleitoral» e sublinhou que é «mais um incentivo» para trabalhar.

A tomada de posse poderá acontecer na última semana de janeiro. Posteriormente, Ribau Esteves irá «juntar a equipa toda» e partir para o mandato «com grande empenho, vontade de trabalhar e de acrescentar valor à região centro e, obviamente, a Portugal».

Na segunda-feira foi igualmente eleito vice-presidente da CCDR do Centro Nuno Nascimento Almeida, vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viseu e antigo chefe de gabinete do ex-presidente da Câmara de Viseu Almeida Henriques (PSD).

A CCDR do Centro terá ainda mais um vice-presidente escolhido pelos conselhos regionais, sendo candidato ao lugar o antigo presidente do Instituto Politécnico de Coimbra Jorge Conde. A CCDRC é constituída por 77 municípios.

Mais de 10.700 autarcas votaram para escolher os presidentes das cinco CCDR, nas segundas eleições indiretas realizadas para estas entidades. Os novos dirigentes foram eleitos por colégios eleitorais constituídos pelos executivos das Câmaras Municipais e deputados das Assembleias Municipais, incluindo os presidentes das Juntas de Freguesia.

Cada CCDR terá ainda mais um vice-presidente escolhido pelos conselhos regionais e outros cinco nomeados pelo Governo para as áreas da educação, saúde, cultura, ambiente e agricultura. As CCDR são institutos públicos da Administração Central, dotados de autonomia administrativa e financeira, incumbidos de executar medidas para o desenvolvimento das respetivas regiões, assegurando a coesão territorial e a articulação entre os vários níveis de administração e os agentes regionais.