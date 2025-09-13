Revitalização do centro histórico, pavilhão multiusos e Circular Logística entre as propostas da coligação PSD/CDS-PP/IL na Guarda

A coligação PSD/CDS-PP/IL, liderada por João Prata, apresentou, este sábado, as principais propostas do seu programa eleitoral, que está a ser coordenado por Victor Amaral, atual vereador do PSD na autarquia.

Entre as propostas estão a revitalização do centro histórico, a construção de um pavilhão multiusos e da CILOG, a Circular Logística da Guarda, bem como a valorização do “cluster” do ensino existente na cidade.

A sessão decorreu no café-concerto do Teatro Municipal da Guarda, uma semana antes da apresentação formal das listas, que está agendada para dia 21. «Ouvir, decidir e agir é o nosso principal propósito porque a Guarda está farta de tantas promessas que não são cumpridas. Nada do que foi prometido há quatro anos foi concretizado, nem sequer está definido que vá acontecer», constatou o cabeça de lista.

Pelo contrário, a coligação “Guarda com Ambição” propõe uma «agenda transformadora», que continua aberta a mais sugestões e propostas dos guardenses.

