PS elege dois deputados na Guarda, PSD um

O PS ganhou de forma clara as eleições no distrito da Guarda com 28,783 votos, ou seja um percentagem de 37,55%. Com este resultado os socialistas elegeram dois deputados, Ana Mendes Godinho e Santinho Pacheco.

O PSD ficou em segundo lugar contabilizando 26,343 votos expressos, registando 34,37% dos votos apurados. Desta forma o PSD elege apenas um deputado, Carlos Peixoto.

O terceiro partido mais votado volta a ser o Bloco de Esquerda, com 7,81 por cento, à frente do CDS-PP, que consegue 4,99 por cento, e a CDU tem 2,99.

O PAN (1,60 por cento) é a sexta força política mais votada, seguido do Chega (1,48 por cento). Os restantes movimentos e partidos conseguiram menos de um por cento dos sufrágios, com destaque para a Iniciativa Liberal, com 0,60 por cento, e o RIR, também com 0,60 por cento.

No distrito da Guarda a abstenção situa-se nos 49,42 por cento, tendo-se registado 2,64 por cento de votos em branco e 2,68 por cento de votos nulos.