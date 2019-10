Vitória do PS em Castelo Branco dá direito a três deputados. PSD elege um

Hortense Martins, Eurico Dias e Nuno Almeida serão os próximos deputados socialistas por Castelo Branco. O PSD conseguiu eleger Cláudia André.

O distrito de Castelo Branco registou uma clara vitória do PS: 40,88% dos eleitores albicastrenses preferiram os socialistas. Este resultado significa que 38.302 eleitores escolheram o rosa (num total de 93 695 votantes). O PSD reuniu 26,33% dos votos. O Bloco teve 11,05%, o PCP 4,75% e o CDS 3,71%. O PAN atingiu 2,38% dos votos do distrito. A abstenção foi de 44,91%.

Na Covilhã os Socialistas também venceram. 44,91% (11 307 votos) foi o total do PS no concelho. Segue-se o PSD com 17,87% dos votos (4500 votos) e BE com 13,92% (3506 votos). O PCP reuniu 7,65% dos votos na Cidade Neve (1925 votos), enquanto o CDS-PP teve 3,82% (961 votos). O PAN teve um total de 611 votantes no concelho serrano, atingindo 2,43%.

O Fundão registou igualmente a vitória do PS, com 41,66% (5711 votos). O PSD teve neste concelho 24,55% (3365 votos), BE teve 12,25% (1679 votos). O PCP atinge 4% (549 votos) , o CDS-PP teve 3.63% (498 votos) e o PAN termina com 2,17% (297 votos).

Em Belmonte também venceu o rosa com 46,52% dos votos (1372 votos). Segue-se o PSD com 19,43% (573 votos), o BE com 11,43% (337 votos) e PCP reúne 6,36% (187 votos). O CDS-PP teve apenas 2,95% (87 votos) e o PAN 2,44% (72 votos).

No concelho de Castelo Branco o PS venceu com 40,10% dos votos (10 683 eleitores). O PSD reuniu 26,04% (6938 votos) e o Bloco de Esquerda, a terceira força política, atingiu 11,54% (3075 votos). O PCP teve 4,28% dos votos, sendo a preferência de 1140 albicastrenses e o PAN conseguiu 3,10% (826 votos) ultrapassando os 3,02% do CDS-PP (804 votos). Chega reuniu 485 votos (1,82%). Registaram-se aqui 655 votos em branco (2,54%) e 560 nulos (2,10%).