«PS obteve vitória esmagadora na Guarda», diz Ana Mendes Godinho

Ana Mendes Godinho, cabeça de lista do PS na Guarda, considera que o partido obteve uma «vitória esmagadora» no distrito ao vencer em dez dos 14 concelhos.

Para a antiga secretária de Estado do Turismo, este resultado é «fruto de um projeto com uma visão de futuro». Na sua opinião, «o eleitorado demonstrou uma grande confiança no PS e naquilo que o PS pode fazer pelo distrito da Guarda».

Os socialistas festejaram efusivamente na sede do partido e seguiram em caravana pelas ruas da Guarda. Os socialistas venceram com 37,55 por cento (28.783 votos) e elegeram dois deputados: Ana Mendes Godinho e António Santinho Pacheco, que vai iniciar o seu segundo mandato no Parlamento.

Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.