Oposicionistas vão recordar eleições de 1969 na Guarda

Passam, este mês, 50 anos sobre as eleições para a Assembleia Nacional, às quais concorreu um grupo de personalidades da Guarda oposicionistas ao regime de Marcelo Caetano.

Os candidatos pelo distrito da Guarda foram César Augusto da Costa Tavares (advogado), João Gomes (advogado), Luís Baeta de Campos (médico) e Manuel Tavares Lopes (advogado), mas o movimento mobilizou muito mais pessoas que querem recordar essa campanha de outubro de 1969 num almoço de confraternização a realizar no restaurante “A Mexicana”, na Guarda, no dia 26 de outubro. Evocar a efeméride e a sua importância é o objetivo de alguns apoiantes dessa lista, numa iniciativa dinamizada por Maria do Carmo Borges, José Manuel Mota da Romana e António José Dias de Almeida. Os interessados em participar podem contactar a organização pelos telefones 968 041 520, 962 555 766 ou 963 505 789.