Litocar apresentou novo Renault Clio e revela planos de expansão

O grupo Litocar, distribuidor automóvel da região Centro, apresentou à imprensa a quinta geração do Renault Clio na passada quinta-feira.

Lançado pela primeira vez em 1990, o carro conta agora com diversas evoluções a nível tecnológico, habitabilidade, conforto e design interior, de acordo com a concessionária. O novo Clio «renova a tradição de ser um automóvel excecionalmente seguro e adaptado à época», adianta a Litocar, que sublinha os 15 milhões de unidades vendidas do modelo desde o seu lançamento inicial. «À primeira vista o carro parece muito semelhante à geração atual, mas na realidade é muito diferente e esse é um desafio que se coloca às nossas equipas de vendas, essa demonstração das diferenças para melhor», acrescentou o administrador da Litocar, João Cardoso.

Durante a apresentação, o responsável revelou que o grupo retalhista automóvel tem perspetivas de expansão «a materializarem-se no primeiro trimestre do próximo ano» com o objetivo de «sermos dos dez principais “players” no retalho automóvel em Portugal». João Cardoso assume que este objetivo é «passível de ser atingido com a cobertura total da região Centro», numa área «alargada» que vai do Tejo ao Douro. A única dificuldade inerente a esta expansão, de acordo com o responsável, é o recrutamento de trabalhadores, «em particular na área de chapa e pintura», onde diz serem necessários pelo menos seis colaboradores neste momento. «Como não conseguimos encontrar pessoas qualificadas temos tentado apostar na formação interna», adiantou João Cardoso.

Atualmente a empresa, que emprega cerca de 270 colaboradores, está presente nos distritos de Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e recentemente Santarém, onde representa as marcas Renault, Dacia, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Hyundai, Opel, Fiat e Abarth, para além da marca própria – Ncar. O próximo passo será Leiria, distrito com o qual «será concluído o setor regional», disse o administrador.