Portugal-Itália em sub-20 esta tarde na Guarda

A seleção sub-20 de Portugal joga esta terça-feira no estádio municipal da Guarda com a congénere italiana. O jogo particualr está marcado para as 16h30.

Filipe Ramos divulgou na semana passada os 23 atletas convocados, são eles Bernardo Vital (Estoril), Afonso Sousa, Fábio Vieira, João Mário e Tiago Lopes (todos do FC Porto), Gonçalo Franco (Leixões), João Costa (Rio Ave), Samuel Costa (Sp. Braga), Rodrigo Conceição, Celton Biai, Diogo Capitão, Gonçalo Ramos, Pedro Álvaro – que jogou no Seia FC e no São Romão -, Pedro Ganchas, Tiago Dantas e Tomás Tavares (todos do Benfica), Tiago Rodrigues e Rafael Camacho (ambos do Sporting), João Valido (Vit. Setúbal), André Almeida, Daniel Silva e Rúben Moura (Vit. Guimarães) e Gonçalo Cardoso (West Ham).