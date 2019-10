“Roadshow” da Mercedes atraiu atenções na Guarda

A Mercedes mostrou os seus melhores argumentos na Guarda, num “roadshow” de quatro dias junto ao Jardim José de Lemos.

Entre quinta-feira e domingo, houve a possibilidade de apreciar e experimentar carros como o Classe A, Classe B, CLA, C Coupé, GLC Coupé e a “pick-up” Classe X. «A adesão foi muito boa e o evento superou as nossas expetativas. Tivemos 97 test-drives e inúmeros contactos numa ação de charme e de notoriedade da Mercedes que teve um “feedback” muito positivo», adianta Isabel Fernandes. A responsável de marketing da Finiclasse, concessionário da marca alemã para o distrito da Guarda, acrescenta que se criou «uma sinergia muito gira» com as pessoas durante o evento “On The Road”. «Havia muita gente na cidade nos três primeiros dias e no domingo já houve menos por causa do tempo, mas registou-se um pico de visitas a partir das 18 horas. Estamos muito satisfeitos porque correu muito bem», considera Isabel Fernandes. Segundo a responsável, a Finiclasse já está a pensar noutra localização para 2020, que poderá ser na zona da Sé «para ser novidade».