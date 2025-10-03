O Debate das Autárquicas da Guarda em imagens

O final de tarde desta quinta-feira, na Guarda, ficou marcado pela realização do Grande Debate das Autárquicas organizado pela Rádio Altitude, jornal O INTERIOR e NERGA – Associação Empresarial. Perto de 300 pessoas encheram o auditório do NERGA para verem ser discutidas e apresentadas medidas para o futuro do concelho.

Em palco estiveram os candidatos à cadeira maior do distrito, a autarquia guardense, António Monteirinho (PS), João Prata (Guarda com Ambição-PSD/CDS-PP/IL), José Pedro Branquinho (CDU), Luís Soares (Chega) e Sérgio Costa (PG-Pela Guarda/NC/ PPM), num debate moderado pelo diretor da RA e do Jornal O INTERIOR, Luís Baptista-Martins.

Marina Brazete (ADN) também foi convidada pela RA para participar no debate das eleições de 12 de outubro, mas a candidata declinou o convite evidenciando razões profissionais.

Fique com um breve registo do final de tarde em fotogaleria: