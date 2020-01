Luís Santos é o único candidato à presidência da concelhia do PSD na Covilhã

Luís Santos, atual presidente da concelhia do PSD da Covilhã e líder distrital, é o único candidato à presidência da concelhia, cujas eleições decorrem no sábado.

Em conferência de imprensa, o dirigente afirmou que «não me candidato para ser candidato» à Câmara da Covilhã nas próximas autárquicas. «Candidato-me para construir uma alternativa que, em 2021, devolva a Covilhã às pessoas», declarou. Luís Santos recorda que quando venceu as últimas eleições internas para a secção covilhanense a situação política e financeira do partido estava «débil e poucos acreditavam que conseguiríamos chegar ao fim deste mandato». «Herdámos um partido politicamente inexistente e financeiramente endividado na Covilhã», situação que «mudou, o partido credibilizou-se», afirmou.

A campanha “Tempo de Vencer” é integrada também por Francisco Castelo Branco, que se candidata à liderança da Assembleia de militantes após ter presidido à concelhia em 2013, ano em que saiu derrotado nas autárquicas. Sete anos depois, o militante disse ter sido «fácil» tomar a decisão de se recandidatar à mesa do plenário de secção. «O passado é passado. Agora é necessário dar uma alternativa ao atual executivo socialista do município», afirmou o único candidato ao lugar.