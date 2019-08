Guarda elegerá apenas três deputados nas legislativas de outubro

A 6 de outubro, os eleitores do distrito da Guarda apenas vão eleger três deputados na Assembleia da Republica. A redução de um representante foi confirmada esta segunda-feira em “Diário da República” com a publicação do mapa oficial do número de deputados a eleger em cada círculo.

Esta alteração resulta da diminuição do número de eleitores, uma vez que o distrito tem 151.557 pessoas recenseadas e em condições de votar nas próximas legislativas. O deputado perdido pela Guarda foi “ganho” pelo círculo do Porto, que verá a sua representatividade aumentar para 40 eleitos. Também o círculo de Viseu, que tinha 9 deputados, perde um representante a favor do círculo de Lisboa. Castelo Branco mantém os quatro deputados, depois de ter perdido um em 2015.

A partir de outubro, a Guarda vai ter os mesmos deputados que Bragança (141.587 eleitores), Beja (123.032) e Évora (136.725).