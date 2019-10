Faleceu Andrade Pereira, histórico do CDS na Guarda

José Maria Andrade Pereira faleceu na terça-feira aos 82 anos. O histórico dirigente do CDS na Guarda foi advogado, ex-Governador Civil da Guarda no estertor do Estado Novo, tendo sido destituído a seguir ao 25 de abril, e deputado centrista Assembleia da República.

Na sua longa carreira foi também juiz e presidente do Secretariado Técnico para os Assuntos do Processo Eleitoral (STAPE). Aposentou-se em Lisboa, nessas funções, e regressou a Travancinha, aldeia do concelho de Seia, onde nasceu e foi sepultado esta quarta-feira.