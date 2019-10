Docente da UBI integra seleções nacionais de futsal

Foto:UBI

Bruno Travassos, docente do Departamento de Ciências do Desporto da Universidade da Beira Interior (DCD-UBI) foi «convidado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para integrar as equipas técnicas das principais seleções nacionais de futsal, na atual época desportiva», anunciou hoje a UBI.

Desde setembro que existe uma colaboração realizada a convite da Unidade de Saúde e Performance da Federação. O investigador irá, assim, trabalhar com as equipas masculina e feminina e desenvolver ações junto dos clubes da Liga Placard e Campeonato Nacional Feminino.

Bruno Travassos tem como missão monitorizar e controlar o treino e rendimento dos atletas em jogo, de forma a contribuir com conclusões científicas para melhoramentos do seu desempenho futuro, em especial para informar os treinadores e dar-lhes ferramentas que contribuam para evolução dos seus jogadores (as). Por agora, irá trabalhar na preperação das Seleções Nacionais AA para as provas de acesso a duas grandes competições internacionais: a Seleção Nacional Masculina procura a qualificação para o Mundial de Futsal 2020, na Lituânia, e a Feminina prepara o apuramento para o Campeonato Europeu, que se disputará em 2021.

«Vamos recolher o máximo de informação possível que sentirmos que seja útil para potenciar o rendimento dos jogadores e avaliar a cada instante o seu estado. Dentro deste objetivo, o contacto com os clubes e a transferência entre o trabalho que se realiza em contexto de seleção e de clube é fundamental», explica Bruno Travassos.

O docente – que dirige a Licenciatura em Ciências do Desporto e integra a unidade de investigação CIDESD – Research Center in Sports Sciences, Health Sciences and Human Development – tem realizado trabalho de investigação que «sustenta toda a intervenção no terreno», segundo a UBI.