Chaves Monteiro será o novo presidente da Junta da Freguesia da Guarda

A lista do Pela Guarda – Nós, Cidadãos!/PPM, liderada por António Saraiva, conseguiu 32,38% (4.695 votos) e garantiu sete mandatos, enquanto o PS, que candidatou Acácio Pereira, alcançou 15,74% (2.283 votos) e três mandatos. Pedro Almeida, do Chega, obteve 8,36% (1.213 votos) e também foi eleito para a Assembleia de Freguesia da Guarda.
De fora ficaram Lídia Almeida (CDU), que se ficou pelos 1,36% (197 votos), e Francisco Monteiro (ADN), com 1,12% (163 votos). Houve 208 votos em branco (1,43%) e 271 nulos (1,87%).
