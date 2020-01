António Monteirinho quer PS «credível» para ganhar Câmara da Guarda em 2021

António Monteirinho quer ganhar a Câmara da Guarda nas autárquicas de 2021. Este é um dos objetivos do candidato à presidência da concelhia da Guarda do PS, cuja candidatura foi apresentada esta sexta-feira na sede do partido.

O atual líder da bancada socialista na Assembleia Municipal, que deverá ser candidato único às eleições de 31 de janeiro, também quer «unir» o partido e reconquistar «a confiança e credibilidade necessárias» junto dos guardenses para o PS ser «alternativa» ao PSD no próximo ano. «A atual maioria apresenta sinas de divergência e falência», disse António Monteirinho.

Daniel Vendeiro, militante histórico e antigo presidente da Junta de Freguesia de Fernão Joanes, é o mandatário da candidatura. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.