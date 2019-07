Toni Bou continua invencível com vitória em Gouveia

O espanhol Toni Bou (Honda) manteve a invencibilidade no Mundial de trial ao vencer no domingo, em Gouveia, a etapa portuguesa do campeonato, cujo calendário conta sete provas.

Numa jornada marcada pelo calor e pelo pó, o campeão em título somou 25 pontos após duas voltas às 15 zonas delineadas no parque da Senhora dos Verdes, em Cativelos. O compatriota Adam Rega (TRRS) foi segundo, a sete pontos de diferença. «Foi uma prova muito dura. No geral, o fim de semana foi positivo, com um terreno que me agrada bastante. Tentarei chegar mais descansado a França [local da próxima prova], pois se vencer serei campeão», declarou Toni Bou no final da competição. Na prova feminina a vitória sorriu à britânica Emma Bristow (Sherco). As qualificações realizaram-se no sábado num percurso traçado na “ribeira Ajax”, no centro de Gouveia, e no domingo os pilotos foram postos à prova no parque de Cativelos. Alinharam mais de uma centena de pilotos para competir nas categorias TrialGP, Trial2, TrialGP Women e Trial 2 Women. Toni Bou lidera o campeonato, com 120 pontos, mais 22 do que Raga. A classificação feminina é liderada por Emma Bristow, que soma 60 pontos. A próxima ronda realiza-se em Auron (França), a 20 e 21 de julho.